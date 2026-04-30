Un bambino con due mamme è stato escluso dall'asilo comunale, mentre il tribunale amministrativo ha giudicato illegittima la graduatoria adottata dal Comune. L'avvocato che rappresenta la famiglia ha dichiarato che si spera in altre situazioni simili, affinché le famiglie possano resistere a queste disparità di trattamento. Da Ancona arriva un esempio di discriminazione nei confronti di una coppia omogenitoriale, con il Comune coinvolto in questa vicenda.

Nonostante la situazione familiare fosse identica, l'Amministrazione ha negato gli stessi punteggi, applicando una lettura restrittiva e letterale dell'art. 16 del Regolamento Nidi, che non menziona esplicitamente le unioni civili o la figura del «genitore intenzionale». Di conseguenza, al piccolo secondogenito della coppia è stato attribuito un punteggio irrisorio (1 punto contro i 14 attesi), che lo ha escluso di fatto dalla possibilità di frequentare il nido comunale, costringendo la famiglia a sostenere i costi di una struttura privata. La famiglia ha deciso di fare ricorso e il TAR le ha dato ragione. Il Tribunale...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bimbo con due mamme escluso dall'asilo comunale, per il Tar la graduatoria è illegittima. L'avvocato: «L'auspicio è che altre famiglie trovino la voglia e la forza di non accettare queste ingiustificate disparità di trattamento»

Ha due mamme, bimbo escluso dall’asilo: «Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar»

Notizie correlate

Leggi anche: Bimbo con due mamme ma per il Comune ne aveva una sola, escluso dall’asilo: il Tar smonta la graduatoria dei nidi di Ancona

Ancona, figlio di due mamme escluso dall’asilo comunale. Il Tar accoglie il ricorso: “Decisione illegittima”Nel 2024 il figlio di due mamme è stato escluso dal nido ad Ancona perché il Comune ha riconosciuto solo la posizione lavorativa della mamma...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: È figlio di due mamme, il Comune: Niente asilo. Loro vanno al Tar e vincono; Ancona, ha due mamme, il bimbo escluso dall’asilo: Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar; Coppie omosessuali e adozione: tutte le domande che restano aperte; Ogni bambino è unico: parlano Elettra Griesi e le mamme due bimbe con trisomia 18.

Ancona, bimbo figlio di due mamme escluso dall'asilo nido. Il Tar: Decisione illegittimaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ancona, bimbo figlio di due mamme escluso dall'asilo nido. Il Tar: 'Decisione illegittima' ... tg24.sky.it

Ha due mamme, il bimbo escluso dall’asilo: «Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar». La graduatoria dichiarata illegittimaPunteggio troppo basso, bimbo escluso dall’asilo nido comunale ad Ancona. Il motivo? Nel punteggio dove, in pratica, era stata riconosciuta solo la posizione lavorativa di una delle ... leggo.it

Mamma mangia libri. Indra Kartikasari · Cheerful Day. Questi sono regali che piaceranno sia alla mamma che al vostro bimbo/a #festadellamamma #mammamangialibri #bookstagram #booktok #libreriaindipendente - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, il bimbo in lacrime: "Ho paura di non tornare a casa". E la Corte d'Appello respinge il reclamo x.com