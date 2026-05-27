L’email dal ministero per avere le domande in anticipo la truffa sul test di Medicina Il trucco della 21enne | come l’hanno scoperta

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver cercato di ottenere in anticipo le domande del test di Medicina inviando un’email al ministero. La giovane avrebbe tentato di accedere illegalmente al sistema informatico e si sarebbe sostituita a un’altra persona. Le autorità hanno scoperto il tentativo e hanno avviato le indagini. La ragazza è accusata di sostituzione di persona e di tentato accesso abusivo a sistema informatico.

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. La ragazza, fuorisede domiciliata a Roma e iscritta a una facoltà diversa da Medicina, avrebbe tentato di mettere le mani in anticipo sulle domande dei test di Fisica, Chimica e Biologia previsti per l’ammissione a Medicina e Chirurgia al termine del semestre filtro. Per riuscirci, come ricostruisce il Corriere di Bologna, avrebbe inviato una serie di email al Cineca firmandosi falsamente come figura istituzionale, ad esempio una dirigente del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il consorzio interuniversitario bolognese, però, non ci è cascato e ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Top 5 Reasons for UK Sponsor Licence Rejection in 2025 | How to Improve Your Chances

Notizie e thread social correlati

Tenta di avere in anticipo i quiz dei test di Medicina: denunciata una 21enneUna giovane di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per aver tentato di ottenere in anticipo i quiz dei test di Medicina.

Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiIl ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante un aumento delle truffe online legate al rinnovo della tessera sanitaria.

Temi più discussi: Appello a Regioni e Ministero per trovare un accordo comune su Medicina Generale; Email false per avere in anticipo i quiz del test di medicina; Stop alla vendita libera di filler, anche in farmacia; Al Policlinico Gemelli premiate le nuove professioni della ricerca medica.

Allarme truffa: False email dal ministero della Salute, non rispondeteLe email fraudolente invitano a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all’aggiornamento dei dati nel Fascicolo sanitario elettronico. Il link rimanda a un sito web ... quotidianosanita.it

False email dal Ministero della Salute: Sono tentativi di truffa. Milioni di italiani a rischio pishingRoma, 19 aprile 2026 – False email dal Ministero della Salute per rubare dati sensibili a milioni di italiani. È la truffa che sta transitando in questi giorni dalle caselle di posta elettronica di ... quotidiano.net