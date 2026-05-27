Tenta di avere in anticipo i quiz dei test di Medicina | denunciata una 21enne

Una giovane di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per aver tentato di ottenere in anticipo i quiz dei test di Medicina. La ragazza è accusata di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. Secondo le indagini, avrebbe cercato di accedere ai materiali riservati attraverso mezzi illeciti. La denuncia è stata formalizzata dopo un'indagine condotta dagli agenti specializzati.

Avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di Medicina e Chirurgia: per questo una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico., L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, ha preso avvio dopo la denuncia presentata dal consorzio interuniversitario Cineca che gestisce, tra l'altro, le procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi universitari di Medicina., Una attività di indagine complessa che ha portato anche a un decreto di perquisizione nei confronti della giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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