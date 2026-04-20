L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano festeggia trent’anni di attività e, in occasione di questo anniversario, ha inaugurato un nuovo laboratorio di protonterapia. Il centro si dedica alla cura dei tumori rari e rappresenta un investimento importante per il trattamento dei pazienti. La struttura si inserisce nel quadro di un percorso di crescita e innovazione avviato dall’ospedale nel corso degli ultimi tre decenni.

Milano, 20 aprile 2026 – L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano celebra trent’anni di attività e lo fa guardando al futuro. È stato inaugurato questa mattina alla presenza delle autorità il nuovo “ Proton Building ”, la casa delle cure oncologiche più avanzate dove ha sede la nuova protonterapia, una forma avanzata di radioterapia per pazienti con tumori rari, collocati in sedi critiche o precedentemente trattati, e la Clinical Trial Unit, un intero reparto dedicato ai trial clinici per dare speranza di cura a chi non ne ha una. La protonterapia, in particolare, è il primo caso in Italia interamente integrato all'interno di un Policlinico universitario con pronto soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I primi 30 anni di Humanitas: come regalo di compleanno l’ospedale si regala il laboratorio di protonterapia che cura i tumori rari

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