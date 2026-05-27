Tessa Wullaert ha annunciato la sua partenza dall’Inter Women al termine della stagione 20252026. La calciatrice, che ha contribuito all’attacco nerazzurro, lascia la squadra dopo aver giocato per diverse stagioni. La società non ha comunicato dettagli sul futuro della giocatrice o sui motivi della separazione. Wullaert ha vestito la maglia nerazzurra durante tutta la stagione, diventando figura chiave nell’attacco.

Con la fine della stagione 20252026 l’Inter Women perde una delle sue stelle più luminose: Tessa Wullaert. La capocannoniera dell’ultima stagione di Serie A e trascinatrice dell’attacco nerazzurro, ha annunciato il suo addio dopo due stagioni ad altissimo livello. La belga, arrivata nell’estate del 2024 dal Fortuna Sittard, ha raccolto 53 presenze e segnato 27 reti in due stagioni con la maglia nerazzurra. Wullaert ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. Grazie ai suoi gol, l’Inter è riuscita a raggiungere traguardi storici come la prima storica partecipazione alla UEFA Women’s Europa Cup, e l’accesso ai preliminari di Champions League della prossima stagione, grazie al secondo posto in campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Tessa Wullaert lascia l’Inter Women: saluta la calciatrice che ha acceso l’attacco nerazzurro

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