Inter Women annuncia ufficialmente la separazione da tre calciatrici: Wullaert, Bowen e Ivarsdottir. Le giocatrici lasciano il club dopo aver fatto parte della squadra nelle ultime stagioni. La società ringrazia le atlete per il contributo fornito e comunica che i contratti sono stati rescissi consensualmente. Nessun’altra informazione sui motivi delle partenze o sui piani futuri delle giocatrici.

di Alberto Petrosilli Le nerazzurre chiudono il ciclo con tre protagoniste delle ultime stagioni: Wullaert, Bowen e Ivarsdottir salutano l’Inter Women. L’Inter Women ufficializza l’addio di Tessa Wullaert, Katie Bowen e Telma Ivarsdottir, tre calciatrici che non faranno parte del progetto nerazzurro nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tra i saluti più significativi c’è quello a Tessa Wullaert, autentica trascinatrice dell’attacco interista nelle ultime due annate. Arrivata nell’estate del 2024, la punta belga ha confermato tutto il proprio valore internazionale dopo le esperienze con Anderlecht, Standard Liegi, Manchester City, Wolfsburg e Fortuna Sittard. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, tre addii ufficiali: salutano Wullaert, Bowen e Ivarsdottir

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Inter 2-1Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women

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