Juventus Women Inter 2-3 LIVE | Wullaert su rigore nerazzurro di nuovo avanti

Nella partita tra Juventus Women e Inter, giocata per la ventunesima giornata di Serie A Women, l’Inter ha vinto con un risultato di 3-2. La partita è stata segnata da un rigore realizzato da Wullaert e da un gol che ha portato di nuovo avanti le nerazzurre. Sono stati presenti moviola, tabellino e cronaca live per seguire ogni momento dell’incontro.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 2-3: sintesi e moviola. 37? Tiro Schatzer – Calcia forte col mancino da fuori, Runarsdottir blocca in due tempi 34? Gol Wullaert – Rigore impeccabile della belga che piazza alla destra di De Jong, rimasta immobile 30? Rigore per l’inter – Contatto tra Vangsgaard e Bartoli in area Juve dopo un’uscita approssimativa di De Jong.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 2-3 LIVE: Wullaert su rigore, nerazzurro di nuovo avanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIMONTA ALL'ARENA, IL DERBY D'ITALIA È NERAZZURRO | INTER 2-1 JUVENTUS | SERIE A WOMEN | HIGHLIGHTS Notizie correlate Juventus Women Inter 2-2 LIVE: Bonansea trova il nuovo pari da rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: missile di Brighton e pallonetto di Capeta, poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLOKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Argomenti più discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile; Tabellino partita Juventus Women vs Como Women.