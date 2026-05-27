Il 28 maggio si svolgerà l’asta dei Btp, con emissioni a 5, 10 e 20 anni. Le cedole di questi titoli di Stato saranno offerte al pubblico alla stessa data. L’operazione rappresenta l’ultima del mese di maggio per quanto riguarda i titoli di debito a medio e lungo termine. La procedura avverrà secondo le modalità consuete, senza variazioni rispetto alle aste precedenti.

Il 28 maggio si terrà l’asta dei Btp con scadenze a medio e lungo termine, l’ultima del mese di maggio. I prodotti che verranno proposti hanno scadenze dall’emissione a 5, 10 e 20 anni, ma la loro durata è a volte molto inferiore, perché si tratta di tranche anche molto avanzate di titoli di Stato emessi negli anni scorsi. Il risultato sono due diversi titoli che, pur avendo scadenze identiche, sono indicati come a 10 e a 20 anni nell’asta del 28 maggio. In totale il Tesoro spera di raccogliere un massimo di 7,5 miliardi di euro da questa emissione. I Btp a 5 anni in scadenza a giugno 2031. I primi titoli all’asta il 28 maggio saranno i Btp a 5 anni con scadenza a giugno 2031. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp all’asta il 28 maggio, le cedole dei titoli di Stato a 5, 10, e 20 anni

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BTP Valore Marzo 2026: CEDOLA al 4% È un INVESTIMENTO SICURO

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