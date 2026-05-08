Tesoro asta da 10 miliardi | lo Stato punta ai nuovi BOT a maggio

Lo Stato ha annunciato un’asta da 10 miliardi di euro prevista per il mese di maggio, con l’obiettivo di emettere nuovi titoli di breve termine. L’operazione si inserisce in un quadro di gestione del debito pubblico, con particolare attenzione ai rendimenti dei titoli a breve scadenza. Si tratta anche di coprire il fabbisogno derivante dalla scadenza di titoli precedenti, creando un equilibrio tra emissioni e rimborsi.

? Domande chiave Come influenzerà questa asta i rendimenti dei titoli a breve termine?. Chi dovrà coprire l'enorme buco lasciato dai BOT in scadenza?. Perché lo Stato deve rinnovare continuamente 8,5 miliardi di euro?. Quali rischi corre il Tesoro se la domanda sarà insufficiente?.? In Breve Nuova emissione da 8,5 miliardi con scadenza 14 maggio 2027.. Riapertura di 1,5 miliardi di titoli con scadenza 14 luglio 2026.. Debito totale in BOT in circolazione pari a 141.856,885 milioni di euro.. BOT annuali rappresentano 105.850,000 milioni di euro dello stock complessivo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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