Tesori di famiglia | quanto vale davvero la ricchezza nascosta degli italiani

In Italia, la ricchezza familiare si manifesta spesso attraverso oggetti di valore tramandati nel tempo, come anelli, collane o orologi di famiglia. Questi beni, che non sono registrati come investimenti, rappresentano una parte significativa del patrimonio non dichiarato. La loro presenza si tramanda di generazione in generazione, mantenendo un valore affettivo e materiale. La stima di questi beni, spesso invisibili ai sistemi ufficiali, rivela una ricchezza nascosta che integra i patrimoni più tradizionali.

In Italia la ricchezza non è mai stata soltanto una questione di conti correnti e investimenti. Per generazioni ha avuto anche una forma più discreta e familiare: un anello conservato in cassaforte, una collana ricevuta in eredità, un orologio importante passato di padre in figlio. Oggetti che non sempre si mostrano, raramente si vendono, quasi mai si valutano, ma che pesano nei patrimoni familiari e raccontano molto del rapporto degli italiani con il possesso, la memoria e la prudenza. Secondo stime raccolte da Auctentic, private advisory house specializzata nella valutazione di diamanti, pietre preziose e orologi di lusso, in Italia sarebbero custoditi circa 150 miliardi di euro in beni preziosi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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