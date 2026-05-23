banconota da 0 euro quanto vale davvero e come averne una

Una banconota da 0 euro può essere acquistata online a circa 5-10 euro. Sono spesso riproduzioni di monete commemorative o di banconote storiche, ma non hanno valore legale. Le vendite avvengono tramite negozi specializzati o piattaforme di e-commerce, dove si trovano anche varianti con diversi design. Non sono monete ufficiali, ma pezzi da collezione. La loro vendita è autorizzata e si rivolge a appassionati di numismatica o collezionisti di oggetti insoliti.

C’è sempre qualcosa di nuovo e di strano da collezionare, che siano peluche brutti di Pikachu o le banconote da zero euro. In teoria il valore è quello di un souvenir, nella pratica quando i collezionisti entrano in campo per finire il set, si arriva a pagare anche cifre molto elevate per una singola banconota. È esplosa la nuova mania e sono in molti a dare la caccia alle banconote da zero euro. Ce ne sono diverse, ma la più cercata è quella da 500 euro con sfondo viola e una città specifica. In tutto e per tutto, se non fosse per il valore, sembrerebbe una banconota reale tra ologrammi, filigrana, filo di sicurezza e il numero seriale univoco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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