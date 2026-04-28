Ternana all’asta quanto vale davvero la società rossoverde | tutte le cifre

La Ternana Calcio è stata inserita in un’asta pubblica, con i dettagli relativi alla società disponibili sui portali del Ministero della Giustizia. Sono state pubblicate le cifre relative al valore del ramo sportivo, che ora sono accessibili a chi intende presentare offerte. La procedura prevede la possibilità di acquisire la società attraverso le modalità stabilite dalla legge.

La Ternana Calcio è all’asta e nei portali del Ministero della Giustizia è tutto pronto per accogliere eventuali offerte per il ramo sportivo della società rossoverde. Il giorno chiave sarà mercoledì 13 maggio, quando si svolgerà dalle 9 alle 15 la gara telematica, con un’offerta minima fissata a.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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