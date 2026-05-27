Nel settore terziario, sono previsti rinnovi contrattuali per circa 5 milioni di lavoratori. Si evidenzia un quadro caratterizzato da salari reali tra i più bassi in Europa, presenza di contratti pirata e un mercato del lavoro che genera precarietà. La questione coinvolge principalmente donne e giovani, con una situazione descritta come una sfida complessa e articolata.

"Abbiamo davanti un mostro a tre teste: salari reali tra i più bassi d’Europa, dumping dei contratti pirata e un mercato del lavoro che produce precarietà, soprattutto per donne e giovani ". Paolo Andreani, leader della Uiltucs, indica senza mezzi termini la sfida del sindacato nel terziario. Perché il terziario è il punto critico del lavoro povero? "Perché i numeri mostrano una distorsione strutturale. Nel turismo i dipendenti precari arrivano al 55 per cento; nel commercio quasi cinque lavoratori su dieci sono part-time. Tra gli under 35 il 31 per cento degli occupati nel commercio ha un contratto atipico, mentre nel turismo i contratti a termine raggiungono il 63 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terziario, la sfida dei contratti: "Rinnovi per 5 milioni di addetti"

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