USB Foggia | Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato Chiediamo incontro urgente con la Direzione

L’Unione Sindacale di Base di Foggia ha segnalato un possibile blocco dei servizi sanitari presso l’azienda sanitaria locale a causa dei ritardi nei rinnovi dei contratti a tempo determinato. La sigla sindacale ha richiesto un incontro urgente con la direzione dell’ente per affrontare la questione e cercare una soluzione immediata. La situazione riguarda i contratti che scadono e non sono stati ancora rinnovati, con il rischio di interruzioni nelle attività sanitarie.

Una situazione che sta generando allarme soprattutto tra il personale sanitario, già impegnato a garantire i servizi essenziali con organici ridotti. Secondo quanto riportato, numerosi OSS e infermieri rischiano di non vedere rinnovato il proprio contratto, con conseguenze dirette sull’erogazione dell’assistenza e sul funzionamento delle strutture. Il rischio concreto è la paralisi di reparti e servizi, proprio in un periodo delicato come quello estivo, in cui le carenze di personale si aggravano per ferie, congedi e turni scoperti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - USB Foggia: “Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato. Chiediamo incontro urgente con la Direzione” Notizie correlate Sanità in affanno a Foggia, l’allarme dell’Ordine dei Medici: "Chiediamo di essere ascoltati"Si è tenuta questa mattina a Foggia la conferenza stampa convocata dal presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della... Sicurezza in agricoltura, accordo tra Asl Foggia e Coldiretti Foggia: nasce l’hub delle buone prassiUn hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi aziende, e garantire sicurezza a tutti i lavoratori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concorsi e assunzioni bloccati in Sanitaservice: stato di agitazione proclamato dall'Usb, lettera al Prefetto - FoggiaToday; Sanitaservice ASL Foggia, stato di agitazione dei lavoratori; Blocco delle assunzioni – Dichiarazione dello stato di agitazione dei dipendenti di Sanitaservice ASL FG. USB Foggia: Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato. Chiediamo incontro urgente con la DirezioneUSB Foggia: Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato. Chiediamo incontro urgente con la ... ilsipontino.net Concorsi e assunzioni bloccati in Sanitaservice: stato di agitazione proclamato dall'Usb, lettera al PrefettoUsb Foggia proclama lo stato di agitazione di tutto il personale della Sanitaservice Asl Fg e chiede al Prefetto l’immediata attivazione del tavolo di raffreddamento ... foggiatoday.it TORTURE NEL CARCERE DI FOGGIA, 14 imputati a processo tra agenti, medici e una psicologa - facebook.com facebook Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola. I vicini: «Stavano litigando, poi gli spari» x.com