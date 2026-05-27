Terribile incidente a Torino Crocetta scontro tra moto e auto | centauro 30enne in ospedale è in gravi condizioni

Un incidente si è verificato mercoledì intorno alle 12 nel quartiere Crocetta di Torino, all’angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Uno scontro tra una moto e un’auto ha coinvolto un centauro di 30 anni, che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un incidente è stato registrato intorno alle 12 di mercoledì, 27 maggio, a Torino nel quartiere Crocetta, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Nel sinistro sono state coinvolte un'auto, una Fiat Panda grigia, e una moto da cross, modello Fantic.Sono intervenuti i sanitari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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