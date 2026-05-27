Terremoto oggi vicino alle Isole Eolie scossa di magnitudo 3.8 | avvertita chiaramente dalla popolazione
Oggi vicino alle Isole Eolie si è verificata una scossa di magnitudo 3.8, avvertita chiaramente dalla popolazione. L'evento sismico è stato registrato dall'Ingv alle 14:30. Non si segnalano danni a persone o strutture. La scossa è stata percepita nel raggio delle isole e nelle aree circostanti. Nessuna evacuazione o intervento di emergenza è stato comunicato. La zona resta sotto osservazione.
Un terremoto di magnitudo tra 3.8 è stato registrato dall'Ingv oggi, mercoledì 27 maggio, nei pressi delle Isole Eolie. La scossa si è verificata alle 19.34 a una profondità di 9.8 chilometri. Non si segnalano danni, sisma avvertito chiaramente dalla popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
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