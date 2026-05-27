Terremoto oggi vicino alle Isole Eolie scossa di magnitudo 3.8 | avvertita chiaramente dalla popolazione

Notizia in breve

Oggi vicino alle Isole Eolie si è verificata una scossa di magnitudo 3.8, avvertita chiaramente dalla popolazione. L'evento sismico è stato registrato dall'Ingv alle 14:30. Non si segnalano danni a persone o strutture. La scossa è stata percepita nel raggio delle isole e nelle aree circostanti. Nessuna evacuazione o intervento di emergenza è stato comunicato. La zona resta sotto osservazione.