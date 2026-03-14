Terremoto oggi nel messinese scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole Eolie

Oggi nel messinese si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, avvenuta alle 18:25. L’epicentro si trovava in mare, a una profondità di 21 chilometri, e la scossa è stata percepita nelle Isole Eolie. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequence sismica ha coinvolto la zona in modo temporaneo e locale.

Il sisma si è verificato alle 18 e 25 di oggi con epicentro in mare a una profondità di 21 chilometri. La scossa è stata avvertita soprattutto nelle località di Leni e Malfa, sulle Isole Eolie, in provincia di Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Terremoto alle Isole Eolie: scossa con epicentro in mare, il punto sull’ultimo mese e sui precedenti storici Leggi anche: Terremoto nel Messinese: scossa di magnitudo 4.0 oggi TERREMOTO OGGI A CATANIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 4.5: CROLLI A RAGALNA E SCUOLE CHIUSE NEL CAPOLUOGO Una raccolta di contenuti su Isole Eolie Discussioni sull' argomento Terremoto oggi in Sicilia, mercoledì 4 marzo 2026: forte scossa avvertita in provincia di Catania. Orario, epicentro e dati ufficiali Ingv; Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli | sisma avvertito anche a Milano. Terremoti, prosegue lo sciame sismico nel messinese: nuove scosse all’albaEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 10 marzo 2026 ... centrometeoitaliano.it Terremoto oggi a nord isole EoliePalermo, 4 lug. (Adnkronos) - Terremoto all'alba al largo delle coste siciliane, nel Tirreno meridionale. La scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata alle ore 6.18 dalla Sala sismica Ingv di Roma. L ... iltempo.it Partendo dall’abbraccio dei Laghetti di Marinello, lo sguardo sale verso il Santuario del Tindari) conosciuto anche come la Madonna nera ) , per poi perdersi lungo tutta la costa fino a Milazzo. Sullo sfondo, le Isole Eolie sembrano galleggiare in un mare d’ar - facebook.com facebook