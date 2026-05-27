Il gruppo Old Clan, tifoseria organizzata della Curva Sud Milano, ha accusato un dirigente di aver sabotato la squadra durante la partita contro il Milan. In una nota ufficiale, il gruppo sostiene che l’individuo abbia agito contro gli interessi della squadra, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra tifoseria e dirigenza, con il gruppo che ha reso pubblica la sua posizione senza commenti da parte delle parti coinvolte.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Un durissimo comunicato della fazione della Curva Sud Milano contesta la gestione societaria di RedBird e punta il dito contro l'ex attaccante svedese, definito il responsabile del caos societario. La tifoseria organizzata della Curva Sud Milano, attraverso una nota ufficiale diffusa in queste ore dal gruppo Old Clan, ha lanciato un durissimo attacco frontale contro il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, accusato di essere il principale responsabile del recente azzeramento dei vertici societari e del fallimento sportivo della squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Terremoto Milan, il tifo organizzato contro Ibrahimovic: il gruppo Old Clan accusa il dirigente di aver sabotato la squadra

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