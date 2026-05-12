Il Milan ha deciso di rimanere in ritiro in vista della prossima partita contro il Genoa, mentre il presidente della società è stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Nelle ultime ore si sono susseguite voci di possibili recuperi di Modric e Pulisic, entrambi alle prese con problemi fisici. La squadra si prepara ad affrontare la sfida, mentre il club monitora attentamente la situazione legale del proprio dirigente.

Milano, 12 maggio 2026 – Polveriera Milan, la squadra va in ritiro, ma qualche buona notizia potrebbe arrivare dall’infermeria. Due gare da giocare, sei punti da conquistare per un obiettivo minimo, la Champions League, che sembrava ormai quasi conseguito e che invece ora chiede un cambio di rotta deciso. Intanto, la rabbia dei tifosi non si placa dopo la contestazione di domenica a San Siro. Rossoneri in ritiro quindi, come non succedeva dal 2019 con Rino Gattuso. Da domani sino a sabato, quando è fissato la partenza per Genova in vista del match con il Genoa previsto o domenica alle ore 12.30 o lunedì alle 20.45 (è in corso uno scontro tra Lega e Prefettura di Roma).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polveriera Milan: squadra in ritiro e Furlani sotto accusa. Contro il Genoa si spera nei recuperi di Modric e Pulisic

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