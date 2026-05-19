Verso l' apertura del Salone Nautico | Venezia per 5 giorni capitale mondiale della nautica

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di una settimana dall’inizio, il Salone Nautico di Venezia 2026 si avvicina alla sua apertura, con l’obiettivo di mettere nuovamente in evidenza l’Arsenale come punto di riferimento nel settore nautico internazionale. La manifestazione durerà cinque giorni e si svolgerà nella città che, per questa occasione, torna a essere al centro dell’attenzione mondiale legata alla nautica. L’evento coinvolgerà espositori e visitatori provenienti da diversi paesi, pronti a scoprire le novità del settore.

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A poco più di una settimana dall'apertura, il Salone Nautico di Venezia 2026 si prepara a riportare l'Arsenale al centro della scena nautica internazionale. Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, l'antico complesso di cantieri navali della città accoglierà infatti la settima edizione del boat show. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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