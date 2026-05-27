È stato presentato un nuovo protocollo volto a migliorare le risorse informative per i controlli nella zona nota come Terra dei Fuochi. La cerimonia si è svolta presso la Camera di Commercio locale, alla presenza del Prefetto di Napoli. Il documento mira a rafforzare le modalità di raccolta e analisi dei dati per interventi più mirati. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici del protocollo né sui soggetti coinvolti nelle attività di implementazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Presso la locale Camera di Commercio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottoscritto, nella mattinata odierna, un nuovo protocollo per mettere a disposizione di tutte le Forze dell’ordine e dell’Esercito, nonché di tutti gli altri organi di vigilanza e controllo, il patrimonio informativo dell’Albo Gestori ambientali. L’obiettivo è potenziare la prevenzione degli illeciti ambientali in Terra dei fuochi ma anche su tutto il territorio della regione Campania, per assicurare sicurezza e legalità nell’ambito della filiera delle gestioni ambientali. Firmatari dell’accordo, oltre al Prefetto, in rappresentanza delle Prefetture UTG Campane, il Presidente del Comitato nazionale Albo gestori ambientali, Ing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei Fuochi: nuovo protocollo per rafforzare le risorse informative per controlli più mirati

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