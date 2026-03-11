Un vertice si è svolto a Villaricca con il prefetto Di Bari, coinvolgendo le autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante l’incontro si è discusso di un piano per destinare due milioni di euro al rafforzamento delle polizie locali, con l’obiettivo di intensificare la lotta contro i roghi e gli sversamenti illegali nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi.

Un punto operativo sulla lotta ai roghi e agli sversamenti illegali nella Terra dei Fuochi. È quello che si è tenuto questa mattina a Villaricca, su iniziativa del prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha riunito sindaci del territorio, forze dell’ordine e istituzioni per fare il punto sulle attività di contrasto al fenomeno e sulle prossime azioni. Nel corso dell’incontro il prefetto ha annunciato lo stanziamento di due milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno destinati al potenziamento delle polizie locali, con l’obiettivo di assumere nuovi agenti che si occuperanno in maniera specifica del controllo del territorio nella Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, vertice a Villaricca con il prefetto Di Bari: “Due milioni di euro per rafforzare le polizie locali”

