Il 27 maggio 2026 è stato annunciato un nuovo protocollo e un’app dedicata ai controlli ambientali nella regione. La misura mira a rafforzare le verifiche sui territori interessati. Viene introdotto un sistema digitale per facilitare le operazioni di monitoraggio e segnalazione di eventuali illeciti. L’obiettivo è migliorare la gestione delle emergenze ambientali e aumentare la trasparenza delle attività di controllo.

A Castellabate innovazione e ricerca in urologia. Questo il focus del congresso organizzato dall’Associazione Campana di Urologia Castellabate, il Cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del Polo Fieristico M.M.T. Maione (Consac) e il sindaco Paolillo: nuova rete idrica a Perdifumo Interventi attuati in particolare nell’area di Mercato Cilento Mario Brancaccio e Simona Esposito, al CortéSe con “Otello. ma non troppo” È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia: “Mio nonno è Michelangelo” vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026 Giornata Europea del Gelato artigianale: i Supermercati Piccolo aderiscono all’ iniziativa per celebrare un prodotto d’eccellenza A Castellabate innovazione e ricerca in urologia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Terra dei Fuochi, nuovo protocollo e un’app per i controlli ambientali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Traffico illecito rifiuti e terra dei fuochi, Pecoraro: "Regione in prima linea nel contrasto dei reati ambientali"Nella regione si è svolta una giornata dedicata alle attività istituzionali contro il traffico illecito di rifiuti e i roghi nella cosiddetta terra...

Terra dei Fuochi, accordo Provincia–Capodrise: nasce un modello pilota contro i reati ambientali | FOTOIn un’area nota per le problematiche ambientali, la Provincia di Caserta e il Comune di Capodrise hanno firmato un accordo istituzionale.

Temi più discussi: Terra dei Fuochi.; Qui per raccogliere le vostre lacrime, il Papa nella Terra dei Fuochi; Sbloccare il piano per Terra dei fuochi; Nuova riunione a Roma della cabina di regia sulla Terra dei Fuochi.

Terra dei Fuochi, istituzioni e forze dello Stato insieme a Napoli per rafforzare sicurezza e legalità nella filiera ambientale. Mercoledì 27 maggio ore 10, Camera di Commercio di Napoli #Napoli #Legalità #TerraDeiFuochi #Ambiente #Campania x.com

ANBI firma il protocollo con Libera: legalità e monitoraggio civico per trasformare la Terra dei Fuochi nel Giardino d’EuropaL’intesa punta a promuovere la cultura della legalità democratica, rafforzare la trasparenza amministrativa e sviluppare nuove forme di cittadinanza attiva attraverso attività congiunte di formazione, ... affaritaliani.it

Leone nella Terra dei Fuochi, prima volta di un Papa: Qui per raccogliere le vostre lacrime(Adnkronos) – ? Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo t ... ildispariquotidiano.it