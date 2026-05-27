Terra dei Fuochi nuovo protocollo e un’app per i controlli ambientali
Il 27 maggio 2026 è stato annunciato un nuovo protocollo e un’app dedicata ai controlli ambientali nella regione. La misura mira a rafforzare le verifiche sui territori interessati. Viene introdotto un sistema digitale per facilitare le operazioni di monitoraggio e segnalazione di eventuali illeciti. L’obiettivo è migliorare la gestione delle emergenze ambientali e aumentare la trasparenza delle attività di controllo.
A Castellabate innovazione e ricerca in urologia. Questo il focus del congresso organizzato dall’Associazione Campana di Urologia Castellabate, il Cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del Polo Fieristico M.M.T. Maione (Consac) e il sindaco Paolillo: nuova rete idrica a Perdifumo Interventi attuati in particolare nell’area di Mercato Cilento Mario Brancaccio e Simona Esposito, al CortéSe con “Otello. ma non troppo” È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia: “Mio nonno è Michelangelo” vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026 Giornata Europea del Gelato artigianale: i Supermercati Piccolo aderiscono all’ iniziativa per celebrare un prodotto d’eccellenza A Castellabate innovazione e ricerca in urologia. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Notizie e thread social correlati
Traffico illecito rifiuti e terra dei fuochi, Pecoraro: "Regione in prima linea nel contrasto dei reati ambientali"Nella regione si è svolta una giornata dedicata alle attività istituzionali contro il traffico illecito di rifiuti e i roghi nella cosiddetta terra...
Terra dei Fuochi, accordo Provincia–Capodrise: nasce un modello pilota contro i reati ambientali | FOTOIn un’area nota per le problematiche ambientali, la Provincia di Caserta e il Comune di Capodrise hanno firmato un accordo istituzionale.
Temi più discussi: Terra dei Fuochi.; Qui per raccogliere le vostre lacrime, il Papa nella Terra dei Fuochi; Sbloccare il piano per Terra dei fuochi; Nuova riunione a Roma della cabina di regia sulla Terra dei Fuochi.
Terra dei Fuochi, istituzioni e forze dello Stato insieme a Napoli per rafforzare sicurezza e legalità nella filiera ambientale. Mercoledì 27 maggio ore 10, Camera di Commercio di Napoli #Napoli #Legalità #TerraDeiFuochi #Ambiente #Campania x.com
Terra dei Fuochi, Affinito lancia l’allarme: Serve subito una corsia sanitaria prioritaria per gli screening oncologici Acerra. Nuovo appello alle istituzioni da parte del consigliere comunale di Acerra Francesco Affinito, che ha inviato una formale richiesta al Mini facebook
ANBI firma il protocollo con Libera: legalità e monitoraggio civico per trasformare la Terra dei Fuochi nel Giardino d’EuropaL’intesa punta a promuovere la cultura della legalità democratica, rafforzare la trasparenza amministrativa e sviluppare nuove forme di cittadinanza attiva attraverso attività congiunte di formazione, ... affaritaliani.it
Leone nella Terra dei Fuochi, prima volta di un Papa: Qui per raccogliere le vostre lacrime(Adnkronos) – ? Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo t ... ildispariquotidiano.it