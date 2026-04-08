Traffico illecito rifiuti e terra dei fuochi Pecoraro | Regione in prima linea nel contrasto dei reati ambientali

Nella regione si è svolta una giornata dedicata alle attività istituzionali contro il traffico illecito di rifiuti e i roghi nella cosiddetta terra dei fuochi. Un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali impegnati a rafforzare le misure di contrasto ai reati ambientali. La Regione ha sottolineato il proprio impegno nel promuovere azioni volte a tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini.

“Una giornata di lavoro istituzionale che conferma il ruolo attivo e responsabile della Regione Campania nella difesa della legalità e nella tutela della salute dei cittadini”.Così l’Assessora regionale Claudia Pecoraro, presente prima a Salerno, presso la Prefettura, all’incontro con la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Terra dei fuochi, nel 2025 reati ambientali in aumento del 50%Il dato emerge dal report dei carabinieri forestale della Campania, illustrato nel corso di una conferenza stampa dal comandante regionale, generale... Leggi anche: Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni euro per i fratelli Pellini: si ipotizza traffico illecito di rifiuti Temi più discussi: Presunto traffico illecito di rifiuti verso l'est, indagini chiuse: coinvolti in 25; Traffico illecito di rifiuti, 33 denunce e multe per oltre 1,5 milioni di euro; Lavori per il Parco della Salute di Torino, una decina di indagati per traffico illecito di rifiuti; Traffico illecito di rifiuti tessili al porto di Napoli. Rifiuti e criminalità, focus su traffici internazionali: ecco la relazione in PrefetturaParticolare attenzione sul sito di Persano, nel comune di Serre, già al centro di una complessa vicenda giudiziaria internazionale legata alla spedizione illegale di circa 7.800 tonnellate di rifiuti ... infocilento.it Rifiuti, traffico illecito e certificati falsi: Carabinieri sequestrano 2 impianti di trattamento del cantiere del Parco della SaluteOltre 200mila tonnellate di terre e rocce di scavo, spesso contaminate, sarebbero state gestite in modo non conforme ... torinoggi.it Alcamo, Vicenda Milotta Group, decade l'accusa di: associazione per delinquere aggravata in materia di traffico illecito di rifiuti, in danno all’imprenditore Gianfranco Milotta (servizio). Fonte: nota stampa dei legali difensori. Clicca e guarda --> https://www.vid - facebook.com facebook Traffico illecito di cuccioli di razza, oltre 300 sequestri in un mese e mezzo. Enpa: «Business costruito sulla sofferenza» x.com