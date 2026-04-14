Terra dei Fuochi accordo Provincia–Capodrise | nasce un modello pilota contro i reati ambientali | FOTO

In un’area nota per le problematiche ambientali, la Provincia di Caserta e il Comune di Capodrise hanno firmato un accordo istituzionale. L’obiettivo è aumentare le attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali nella zona. Si tratta di un modello pilota che mira a contrastare le attività illecite legate alla gestione dei rifiuti e all’abbandono di materiali pericolosi. L’intesa rappresenta un passo concreto nella tutela del territorio e dell’ambiente.

Un passo concreto nella lotta agli illeciti ambientali arriva dal territorio casertano. La Provincia di Caserta e il Comune di Capodrise hanno sottoscritto un accordo istituzionale che punta a rafforzare prevenzione e repressione dei reati ambientali, in una delle aree più delicate del Paese: la.🔗 Leggi su Casertanews.it Terra dei fuochi, nel 2025 reati ambientali in aumento del 50%Il dato emerge dal report dei carabinieri forestale della Campania, illustrato nel corso di una conferenza stampa dal comandante regionale, generale... Traffico illecito rifiuti e terra dei fuochi, Pecoraro: "Regione in prima linea nel contrasto dei reati ambientali"“Una giornata di lavoro istituzionale che conferma il ruolo attivo e responsabile della Regione Campania nella difesa della legalità e nella tutela...