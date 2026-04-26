torna la valtellina wine trail di corsa tra vigneti e cantine

La Valtellina Wine Trail torna a svolgersi con un numero crescente di partecipanti rispetto agli anni precedenti. La manifestazione si svolge tra vigneti e cantine della zona, attirando appassionati di enologia e sport. Il click day, previsto per venerdì alle 9, rappresenta il momento in cui si devono prenotare i pettorali, che stanno andando rapidamente esauriti. Gli organizzatori invitano a segnare questa data per assicurarsi un posto.

Il numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene già appuntarsi data e ora: venerdì dalle 9 in punto. Non è un’esagerazione parlare di corsa al pettorale per l’edizione numero 13 della Rigamonti Valtellina Wine Trail. Del resto nel 2025 la 21 chilometri è andata sold out in 5 ore, mentre la 13 km ha esaurito i posti in meno di 24 ore. Per la gara del 7 novembre la distribuzione dei 4mila pettorali sarà così ripartita: 1.500 posti per la 21 km; altrettanti per la 13 e mille per la prova regina, la maratona da 42 chilometri. Tra le prime novità legate all’iconica corsa tra i filari, il ritorno di un partner tecnico che ha visto nascere la gara e l’ha affiancata per anni: il brand Scott.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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TRIONFALE VALTELLINA WINE TRAIL - 2025

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