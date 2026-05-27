Terni interdittiva antimafia della Prefettura a un’impresa edile | Massima attenzione nel tutelare il tessuto economico sano
La Prefettura di Terni ha emesso un’ordinanza interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa edile. La misura mira a rafforzare la tutela del tessuto economico locale e prevenire infiltrazioni criminali. La decisione si inserisce in un’azione continua e decisa contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore economico della città. La prefettura ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione per garantire un ambiente economico sano.
A Terni prosegue con decisione l’azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale. La Prefettura ha infatti adottato una nuova informativa interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’edilizia, ritenuta esposta al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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