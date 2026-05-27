Terni interdittiva antimafia della Prefettura a un’impresa edile | Massima attenzione nel tutelare il tessuto economico sano

Notizia in breve

La Prefettura di Terni ha emesso un’ordinanza interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa edile. La misura mira a rafforzare la tutela del tessuto economico locale e prevenire infiltrazioni criminali. La decisione si inserisce in un’azione continua e decisa contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore economico della città. La prefettura ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione per garantire un ambiente economico sano.