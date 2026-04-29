Vittoria in tribunale | annullata l’interdittiva antimafia sull’impresa

Il Consiglio di Stato ha deciso di annullare l’interdittiva antimafia applicata all’impresa Nic. Edil., con sede a Oppido Mamertina. La decisione riguarda il ritiro di un’ingiunzione che impediva alla ditta di svolgere attività commerciali, ritenuta priva di fondamenti nella documentazione presentata. Questa sentenza è stata comunicata nelle ultime ore e segna un passo importante per la ditta coinvolta.

? Cosa sapere Il Consiglio di Stato annulla l'interdittiva antimafia sulla ditta Nic. Edil. di Oppido Mamertina.. L'impresa di Elia Arcangelo riacquista piena operatività per i lavori pubblici e PNRR.. Il Consiglio di Stato ha sancito il 14 aprile 2026 l’annullamento del provvedimento prefettizio contro la Nic. Edil. del Geom. Morfea Elia Arcangelo, ponendo fine a un contenzioso iniziato nel luglio 2024 ad Oppido Mamertina. La decisione dei giudici di Palazzo Spada chiude un capitolo lungo oltre due anni per l’impresa edile reggina, specializzata in lavori pubblici e interventi di rigenerazione urbana legati al PNRR. La sentenza respinge le istanze del Ministero dell’Interno, che cercava di mantenere l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoria in tribunale: annullata l’interdittiva antimafia sull’impresa Notizie correlate Interdittiva antimafia sospesa: impresa di Favara torna a lavorareIl Tar del Lazio ha sospeso gli effetti del provvedimento interdittivo emesso dal ministero dell’Interno a carico di un’impresa edile di Favara, la... Spiaggia di Mondello, il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull'interdittiva antimafiaIl Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha disposto che il Tar entri celermente nel merito del ricorso della Gm Edil, la società che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vittoria contro l’Inps: il Tribunale annulla sanzioni per 113 mila euro a un'azienda di trasporti fossanese; Chiomenti con Bper nella vittoria a Genova: rigettata la richiesta di Malacalza; Moscati, il Tribunale dà ragione al NurSind: annullata sanzione a infermiere della Gastroenterologia; Abusi edilizi a Licata, annullata cartella esattoriale di oltre 100 mila euro. Vittoria di AfD in tribunale: non si può classificare come partito estremista di destraL'Uffico federale per la protezione della Costituzione (BfV) - l'intelligence interna tedesca - non può per ora classificare Alternative fuer Deutschland (AfD) come organizzazione estremista di ... huffingtonpost.it Anzianità e ferie non fatte. Doppia vittoria in tribunale. Ministero dovrà risarcireDoppia vittoria per la Uil scuola: ad una collaboratrice scolastica sono stati riconosciuti in busta 10 anni di precariato. A una prof i giorni liberi non goduti. Due sentenze favorevoli, due ... lanazione.it La nostra Vittoria - facebook.com facebook Flavio Cobolli dopo la vittoria su Medvedev “Sono molto contento di aver raggiunto il primo quarto di finale qui sulla terra, a Madrid. Ho giocato una bella partita contro Daniil che è un avversario tosto, con lui devi stare attento fino all’ultima palla. Sono giov x.com