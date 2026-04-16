Blitz antimafia sigilli per due milioni a impresa edile per presunti legami con ambienti mafiosi barcellonesi

Nelle ultime ore, la Direzione Investigativa Antimafia ha portato a termine un'operazione a Messina, sequestrando beni per un valore di due milioni di euro a un'impresa edile. L’indagine ha rivelato presunti collegamenti tra l’azienda e ambienti della criminalità organizzata locale. La misura si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare il radicamento della criminalità nel settore edilizio.

Un’impresa edile ritenuta vicina agli ambienti della criminalità organizzata finisce sotto sequestro a Messina: è questo l’esito di una complessa operazione condotta nelle ultime ore dalla Direzione Investigativa Antimafia.Oggi, infatti, personale della Direzione Investigativa Antimafia di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Blitz antimafia, sigilli per due milioni a impresa edile sigilli per legami con condannato per estorsione mafiosaUn’impresa edile ritenuta vicina agli ambienti della criminalità organizzata finisce sotto sequestro a Messina: è questo l’esito di una complessa... Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretarioAltra grana per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, a quattro giorni dal referendum, si ritrova a essere bersagliato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Blitz antimafia, sigilli per due milioni a impresa edile per presunti legami con ambienti mafiosi barcellonesi; Roma – Maxi sequestro da oltre un milione a narcotrafficante al 41 bis: sigilli a immobili, terreni e conti (FOTO del blitz). Blitz contro la mafia, direttore del Policlinico di Messina indagato per concorso esternoBlitz delle forze dell’ordine contro Cosa Nostra in Sicilia. L’inchiesta della Dda di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha portato all'arresto per corruzione di un dirigente ... tg24.sky.it Blitz antimafia a Pavia, ecco le chat in codice degli indagati per seguire i carichi di drogaCasorate. «Il camion sta passando i capretti», che tradotto sono i panetti di cocaina. Nelle chat gli indagati si scambiano informazioni sul transito e l’arrivo della droga. Per tenersi in contatto ... laprovinciapavese.gelocal.it Blitz antimafia in otto province 15 misure cautelari eseguite dai Carabinieri - facebook.com facebook