Giornata nazionale delle Dimore Storiche | aprono Villa Tisa e la Casa Museo Raffaele Bendandi

Domenica 24 maggio si svolge la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. In questa occasione, due località della provincia di Ravenna aprono gratuitamente le loro strutture: Villa Tisa a Casola Valsenio e la Casa Museo Raffaele Bendandi a Faenza. L’iniziativa permette ai visitatori di entrare in queste dimore storiche senza costi, offrendo l’opportunità di conoscere meglio alcuni edifici e spazi legati alla tradizione locale. L’apertura si svolge durante l’intera giornata.

Domenica 24 maggio, In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, la provincia di Ravenna sarà protagonista con l’apertura gratuita di Villa Tisa a Casola Valsenio e della Casa Museo Raffaele Bendandi a Faenza. L’appuntamento, di assoluto valore, permette di esplorare e vedere da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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