Associazione Dimore Storiche Italiane ADSI si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale

Domenica 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane. L’evento, promosso dall’associazione che riunisce proprietà storiche di diverso tipo, coinvolgerà diverse località del paese, aprendo al pubblico case e luoghi di interesse storico. La giornata mira a far conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico custodito da anni, con visite e iniziative dedicate ai visitatori.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. In Toscana aprono per l’occasione oltre 90 dimore storiche: 10 ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 12 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale Notizie correlate XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la , l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A. Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI; Inseguiamo Emozioni Certifichiamo Passioni | Nuovo protocollo d'intesa tra ASI e Associazione Dimore Storiche Italiane: una collaborazione che guarda al futuro unendo competenze e passioni.; Giornata Nazionale delle Dimore Storiche; Domenica 24 maggio la Giornata nazionale delle dimore storiche. Dimore storiche aperte in Campania, oltre 20 siti visitabili gratis il 24 maggioDomenica 24 maggio torna in Campania la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane. Per la sedicesima edizione ... magazinepragma.com Domenica 24 maggio si apre il più grande museo diffuso d'Italia: la Giornata Nazionale delle Dimore StoricheLa Giornata Nazionale delle Dimore Storiche torna domenica 24 maggio: centinaia di residenze storiche italiane saranno visitabili gratuitamente in tutta Italia. megamodo.com ADSI-Associazione Nazionale Dimore Storiche Italiane - facebook.com facebook