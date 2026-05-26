Ternana fine dell’esercizio provvisorio | in arrivo la revoca dell’affiliazione della Federcalcio Gli scenari

La Federcalcio sta per revocare l’affiliazione alla Ternana Calcio 1925, segnando la fine dell’esercizio provvisorio. La decisione segue due passaggi formali e ufficiali che hanno concluso il procedimento. La revoca rappresenta l’ultimo step di un processo avviato dopo le difficoltà finanziarie e amministrative della società. La decisione è destinata a diventare definitiva a breve, chiudendo così un capitolo della storia calcistica della squadra.

Una fine annunciata per la Ternana Calcio 1925, contrassegnata da due passaggi formali quanto ufficiali. Il decreto del tribunale di Terni, atteso a stretto giro, annuncerà la fine dell’esercizio provvisorio che ha consentito alla prima squadra di terminare il campionato e di procedere con le due. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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