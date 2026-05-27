Terna ha nominato un dirigente vicino a Monti a capo delle Relazioni istituzionali e della Comunicazione. Questa scelta si inserisce nel cambio di vertice dell’azienda, che ha visto l’ingresso di figure di rilievo per le posizioni chiave. La nomina si aggiunge alle altre di recente avvenuta, tutte con profili scelti con attenzione.

Con la partenza del nuovo corso di Terna si riempiono anche le varie caselle di comando. Con nomi non certo casuali, anzi. L’era dell’amministratore delegato Pasqualino Monti è appena iniziata, una volta sciolto il groviglio della buonuscita dell’ex ad Giuseppina Di Foggia, e adesso prende forma l’organigramma aziendale con la nomina di un fedelissimo come Giovannantonio Macchiarola, scelto per il ruolo di direttore Relazioni istituzionali e Comunicazione. Pasqualino Monti (Imagoeconomica). Del resto il manager, che ha già preso servizio, arriva da Enav, cioè proprio l’ex società in cui Monti è stato ceo, quotata in Borsa e leader nella gestione del traffico aereo e delle infrastrutture aeronautiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Terna, un fedelissimo di Monti a capo di Relazioni istituzionali e Comunicazione

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