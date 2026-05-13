pasqualino monti nuovo amministratore delegato di terna

Il consiglio di amministrazione di Terna ha eletto un nuovo amministratore delegato, dando così il via a una fase di cambiamento nella gestione dell'azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passaggio importante per la direzione futura della società. L'annuncio arriva in un momento di rinnovamento strategico e di aggiornamento delle politiche aziendali.

Partito ufficialmente il nuovo corso in Terna: il consiglio di amministrazione appena eletto ha nominato all’unanimità Pasqualino Monti amministratore delegato e direttore generale della società responsabile della trasmissione, della gestione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete italiana ad alta e altissima tensione. Monti, indicato da Cassa Depositi e Prestiti, a cui fa capo il 29,85 per cento di Terna, succede a Giuseppina Di Foggia che è stata eletta alla presidenza di Eni. Il cda ha inoltre confermato Stefano Cuzzilla nel ruolo del presidente. Pasqualino Monti (Imagoeconomica). Chi è Pasqualino Monti. Nato a Ischia nel 1974 e dato in quota leghista, Monti da aprile del 2023 era amministratore delegato di Enav, società quotata in Borsa e leader nella gestione del traffico aereo e delle infrastrutture aeronautiche.🔗 Leggi su Lettera43.it

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