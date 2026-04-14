Pasqualino Monti ha assunto il ruolo di amministratore delegato di Terna, sostituendo Giuseppina Di Foggia. La sua nomina segna un cambio nella gestione della società che si occupa della rete di trasmissione dell’energia elettrica nel paese. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o sui motivi della sostituzione.

Pasqualino Monti è il nuovo amministratore delegato di Terna. La nomina apre le porte al passaggio di consegne con Giuseppina Di Foggia alla guida del gruppo che gestisce la rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica. La scelta arriva in una fase cruciale per il sistema energetico italiano, tra sviluppo della rete, integrazione delle rinnovabili, investimenti infrastrutturali e rafforzamento della sicurezza energetica. Terna è oggi uno snodo centrale del sistema-Paese, chiamato a sostenere la transizione energetica e ad accompagnare l’evoluzione della domanda elettrica con un forte programma di investimenti sulla rete. Nato a Ischia nel 1974, Monti è laureato in Scienze statistiche ed economiche alla Sapienza di Roma e ha conseguito un master in Banking and Finance presso la Fondazione Cuoa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Pasqualino Monti, il nuovo amministratore delegato di Terna

Cdp indica Pasqualino Monti ad di Terna e Stefano Cuzzilla presidenteIl consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del Cda e del collegio sindacale di...

Leggi anche: Chi è Lorenzo Mariani, il nuovo amministratore delegato di Leonardo

Nomine pubbliche: Pasqualino Monti designato da Cdp come nuovo Ad di Terna con Cuzzilla presidente. De Biasio alla guida di Enav x.com

Congratulazioni a Pasqualino Monti, dopo avere guidato l’Autorita’ di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale e negli ultimi tre anni Enav, nei giorni scorsi è stato nominato, dal governo nazionale, Amministratore Delegato di Terna. - facebook.com facebook