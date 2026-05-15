? Domande chiave Chi sono i quattro compositori menzionati per la loro inventiva?. Come ha fatto la giuria a scegliere senza conoscere gli autori?. Cosa prevede il premio per il vincitore del concorso Monini?. Perché la musica contemporanea sta abbandonando i modelli accademici rigidi?.? In Breve Giuria composta da Marco Angius, Enrico Girardi e Maria Flora Monini.. Menzioni speciali a Neal P. Endicott, Francesco Darmanin, Lorenzo Petrizzo e Alessio Romeo.. Premio di 4.000 euro e prima assoluta alla Sala Pegasus di Spoleto.. Esecuzione dell'opera premiata martedì 8 settembre 2026 presso il Teatro Lirico Sperimentale.. Il compositore Sanghyun Hong vince il prestigioso Concorso Fondazione Monini 2026 dopo una selezione che ha coinvolto oltre 40 candidati internazionali per la nuova edizione dedicata alla memoria di Gian Carlo Menotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concorso Monini 2026: Sanghyun Hong vince con Histoire Naturelles

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