Crollo sulla Sp329 a Monteverdi Marittimo | Il nuovo ponte sarà pronto entro la fine di giugno

A Monteverdi Marittimo, nel tratto della Sp329 in cui si è verificato il crollo a dicembre 2022, continuano i lavori per la sostituzione del ponte. Le operazioni di costruzione sono in corso e si prevede che il nuovo ponte sarà completato entro la fine di giugno. La strada rimane chiusa al traffico mentre si procede con le attività di ripristino.

Procede il cantiere per la sostituzione del ponte a Monteverdi Marittimo, nel tratto sulla Sp329 interessato dal crollo del dicembre 2022. I lavori sono a cura della Provincia di Pisa. "Nei giorni scorsi - spiega il presidente della provincia Massimiliano Angori - sono state effettuate le.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Salvini sul ponte Trigno: “Sono ambizioso, entro l’anno ci sarà il nuovo ponte”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stamattina si è recato in provincia di Campobasso, per unsopralluogo sulla statale 16... Nuovo ponte, pronto il varo show: “Così solleveremo l’impalcato”. Corsa per l’apertura a giugnoFirenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end.