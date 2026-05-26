Perché Teo Mammucari era assente a Domenica In | Nervosismo dopo un no ricevuto dalla Rai

Teo Mammucari non ha partecipato alla scorsa puntata di Domenica In e non è stato citato da Mara Venier. Secondo fonti, la sua assenza sarebbe legata a un nervosismo derivato da un rifiuto ricevuto dalla Rai. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni della mancata presenza del conduttore. La Rai non ha comunicato motivazioni ufficiali riguardo alla sua assenza.

Spunta un retroscena sull'assenza di Teo Mammucari nella scorsa puntata di Domenica In. Il conduttore non si è presentato in studio e non è stato mai menzionato da Mara Venier. Alla base ci sarebbe del nervosismo da parte del conduttore per essersi visto rifiutare una proposta fatta alla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Teo Mammucari sparisce da Domenica In: gelo con Mara Venier dopo lo scontro in diretta

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