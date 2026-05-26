Teo Mammucari non ha partecipato a Domenica In domenica scorsa. La sua assenza sarebbe collegata a tensioni con i vertici Rai. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi dello scontro. La produzione del programma non ha comunicato ufficialmente le ragioni della sua mancata presenza. La situazione ha generato discussioni tra i media, senza conferme ufficiali.

Un'assenza inspiegabile quella di Teo Mammucari domenica scorsa a Domenica In, ma dietro sembrerebbero esserci degli scontri con i vertici Rai Teo Mammucari domenica scorsa era assente da Domenica In, il suo consueto gioco si è tenuto ma senza di lui, presentato da Venier, Cerno e Miccio senza mai menzionarlo, come se fosse normale che non ci fosse. In realtàDagospiarivela che al sabato, durante le prove, fosse presente ed invece poi la domenica non è apparso in diretta. Secondo il sito d’indiscrezione pare cheil conduttore si sia arrabbiato, ma non con la produzione, bensì con i vertici Raia causa di alcuni progetti non andati in porto. Lui ad agosto 2025 ha accettato l’invito da parte della conduttrice, con la speranza che questo progetto gli permettesse anche di avere programmi tutti suoi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, ecco perché Teo Mammucari era assente: problemi con i vertici Rai

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DOMENICA IN, TEO MAMMUCARI CONTRO PEPPE IODICE: CACCIALO VIA

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