Tentò di carpire i test di Medicina con email phishing | studentessa di 21 anni denunciata

Notizia in breve

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dopo aver inviato email di phishing al Cineca nel tentativo di ottenere i test di Medicina. La ragazza ha usato messaggi ingannevoli per trarre in inganno il sistema informatico. Le autorità hanno intercettato e bloccato l’attacco prima che potesse avere successo. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato la responsabile. La studentessa rischia ora un procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.