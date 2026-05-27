Tentò di carpire i test di Medicina con email phishing | studentessa di 21 anni denunciata
Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dopo aver inviato email di phishing al Cineca nel tentativo di ottenere i test di Medicina. La ragazza ha usato messaggi ingannevoli per trarre in inganno il sistema informatico. Le autorità hanno intercettato e bloccato l’attacco prima che potesse avere successo. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato la responsabile. La studentessa rischia ora un procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
Bologna, 27 maggio 2026 – Sarebbe stata una studentessa di 21 anni a mettere in piedi ai danni del Cineca una mirata campagna di phishing. È stata denunciata perché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura di Bologna sui tentativi di ottenere in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso a Medicina e Chirurgia. La polizia, dopo le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna, con il coordinamento della Polizia Postale, ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della studentessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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