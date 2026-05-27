Tentò di carpire i test di Medicina | studentessa di 21 anni denunciata
Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver tentato di ottenere i test di Medicina prima degli esami ufficiali. Secondo le indagini, avrebbe cercato di accedere a materiali riservati attraverso metodi illeciti. La ragazza è stata identificata e segnalata alle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’episodio è stato scoperto prima che l’accesso ai test potesse essere completato.
Bologna, 27 maggio 2026 – Una studentessa di 21 anni è stata denunciata perché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura di Bologna sui tentativi di ottenere in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso a Medicina e Chirurgia. La polizia, dopo le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna, con il coordinamento della Polizia Postale, ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della studentessa. La denuncia. La denuncia partì dal Cineca, consorzio che gestisce le procedure informatiche relative ai test di ammissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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