Tentò di carpire i test di Medicina | studentessa di 21 anni denunciata

Notizia in breve

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver tentato di ottenere i test di Medicina prima degli esami ufficiali. Secondo le indagini, avrebbe cercato di accedere a materiali riservati attraverso metodi illeciti. La ragazza è stata identificata e segnalata alle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’episodio è stato scoperto prima che l’accesso ai test potesse essere completato.