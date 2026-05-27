Tentati suicidi a sei anni e terapie da migliaia di euro | le vite impossibili dei bambini Pans-Pandas

Notizia in breve

Un bambino di sei anni ha tentato il suicidio, secondo quanto riferito da fonti sanitarie. La famiglia ha speso migliaia di euro in terapie per affrontare i problemi psichici del minore. Altre due minori con diagnosi di Pans-Pandas sono in cura da tempo, con trattamenti costosi e complessi. Le storie di questi bambini sono state oggetto di approfondimenti, evidenziando le difficoltà di gestione e assistenza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui luoghi coinvolti.