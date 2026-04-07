Sanità Marcello FdI | Garantire piena attuazione dei percorsi di cura per pazienti affetti da Pans Pandas

Un rappresentante di un partito politico ha chiesto alla Regione di assicurare la piena attuazione dei percorsi di cura dedicati ai pazienti con Pans e Pandas, sindromi neuropsichiatriche a esordio acuto. La richiesta riguarda anche l’uniformità delle prestazioni e la tempestività degli interventi terapeutici. Inoltre, si chiede di definire un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale specifico per queste condizioni.

Il consigliere chiede di fare luce su un caso segnalato a Rimini e di chiarire la composizione dei team multidisciplinari operanti nei centri regionali specializzati nella malattia La Regione garantisca la piena attuazione dei percorsi di cura, l’uniformità delle prestazioni e la tempestività degli interventi terapeutici per i pazienti affetti da PansPandas (sindromi neuropsichiatriche a esordio acuto) e definisca un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (Pdta) regionale specifico, per superare le attuali disomogeneità organizzative. L'interrogazione, presentata da Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), nasce per... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Tommaso Fiazza: "Fare chiarezza sulla presa in carico dei pazienti affetti dalla Sindrome Pans/Pandas"Il consigliere regionale della Lega: "La mancanza di un inquadramento chiaro comporta spesso il ricorso a strutture fuori regione" Fare chiarezza... Sanità, Marcello (FdI): "La Regione chiarisca le modalità di prescrizione dei farmaci per il diabete 2"Il consigliere chiede, con un'interrogazione, se la Regione intende adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco Nuovi farmaci per il... Pans/Pandas, Marcello porta in Regione il caso RiminiLa piena attuazione dei percorsi di cura, l’uniformità delle prestazioni e la tempestività degli interventi terapeutici per i pazienti affetti da Pans/Pandas, ... chiamamicitta.it Marcello (FdI): la Regione garantisca percorsi di cura per pazienti Pans/PandasLa Regione garantisca la piena attuazione dei percorsi di cura, l’uniformità delle prestazioni e la tempestività degli interventi terapeutici per i pazienti affetti da Pans/Pandas (sindromi neuropsich ... msn.com