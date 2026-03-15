Tentata rapina in pieno centro | malviventi irrompono in negozio ma il titolare reagisce e li fa arrestare

Nella giornata di ieri, 14 marzo, un tentativo di rapina si è verificato nel centro storico di Orta Nova, coinvolgendo malviventi che sono entrati in un negozio. Il titolare, reagendo prontamente, ha impedito che l’episodio degenerasse e ha contribuito all’arresto dei ladri. L’episodio si aggiunge a una serie di recenti eventi che evidenziano le problematiche legate alla sicurezza nel comune dei Cinque Reali Siti.

Ancora un episodio in pieno centro a Orta Nova. Il titolare ha ingaggiato una colluttazione riuscendo a scoprire i volti dei malviventi e a bloccarli grazie all'aiuto degli altri clienti e dei negozianti vicini, fino all'arrivo dei carabinieri. La denuncia della consigliera comunale Fazi: "Non è allarmismo, ma preoccupazione reale" L'emergenza sicurezza a Orta Nova è reale, non semplice allarmismo. Dopo la rapina nel centro storico del comune dei Cinque Reali Siti, un altro episodio si è consumato nella giornata di ieri, 14 marzo. A rivelarlo è Angela Fazi, consigliera comunale di opposizione, che già nei giorni scorsi aveva... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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