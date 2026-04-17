Tentata rapina in villa ma la proprietaria reagisce e mette in fuga i malviventi

Nella notte a Nocelleto, frazione di Carinola, una donna residente da anni nella zona ha reagito a una tentata rapina in villa. I malviventi, entrati con l’intento di svaligiare la proprietà, sono stati messi in fuga dalla proprietaria, che ha opposto resistenza. L’episodio si è verificato poco prima dell’alba e ha portato alla fuga dei banditi, senza ulteriori danni o feriti.

Una reazione coraggiosa e determinata ha mandato all’aria il piano di una banda di rapinatori. È accaduto nella notte appena trascorsa a Nocelleto, popolosa frazione del comune di Carinola, dove una donna originaria di Sessa Aurunca, residente da anni nella zona, è riuscita a mettere in fuga un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Tentata rapina in pieno centro: malviventi irrompono in negozio, ma il titolare reagisce e li fa arrestare Leggi anche: Tentata rapina in centro: provano a strappare la catenina a un giovane, ma un negoziante li mette in fuga Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Premiata ditta furti campestri e affini: i dettagli dell'indagine di procura e carabinieri; La villa in collina e l'attico in Cit Turin, gli orologi da 250 mila euro e l'elettricista-basista: la banda dei furti deluxe di Torino tradita da una telefonata di troppo; Studenti picchiano ragazzino sul bus Volevano rapinargli il telefono; Il periodo della fioritura. Tentano un furto in villa ma il padrone di casa li sorprende: rapinatore accoltellato e uccisoRapina finita nel sangue e ore di paura ieri al pronto soccorso di Magenta, in provincia di Milano Un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale con una pro ... msn.com Ecco il resoconto definitivo raccontato da @italia_mele sulla tentata rapina avvenuta oggi alla banca Credit Agricole di Piazza Medaglie d’oro. facebook Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: 13 le persone arrestate per traffico e spaccio di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, estorsione, tentata rapina, lesioni personali gravi e tentato omicidio, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso. Tra gli arrestat x.com