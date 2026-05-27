Effusioni spinte per cercare di sfilare la catena d' oro a un anziano arrestata in flagranza
Una donna è stata arrestata in flagranza dopo aver tentato di sfilare una collana d'oro a un anziano. Durante il tentativo, ha usato effusioni e approcci decisamente spinti, ma un caso fortuito ha impedito alla donna di portare via la refurtiva. L’episodio è avvenuto in un contesto di tentativo di furto con scambio di effusioni. La donna è stata fermata poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.
Ha tentato un approccio decisamente spinto e, durante le effusioni, ha tentato di sfilare la collana d'oro che l'anziano portava al collo ma solo un caso fortuito non ha permesso alla giovane nomade di scappare con la refurtiva. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di martedì quando, la vittima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Misterioso pacco di droga. Arrestata e poi liberata: "Assenza della flagranza"
Si fa consegnare 8mila euro da un anziano con la truffa del “finto carabiniere”: 20enne arrestato in flagranzaUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano.