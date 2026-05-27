Effusioni spinte per cercare di sfilare la catena d' oro a un anziano arrestata in flagranza

Notizia in breve

Una donna è stata arrestata in flagranza dopo aver tentato di sfilare una collana d'oro a un anziano. Durante il tentativo, ha usato effusioni e approcci decisamente spinti, ma un caso fortuito ha impedito alla donna di portare via la refurtiva. L’episodio è avvenuto in un contesto di tentativo di furto con scambio di effusioni. La donna è stata fermata poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.