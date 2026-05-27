Rapina nel negozio | scoperto a rubare elettrodomestici aggredisce dipendente

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 47 anni, senza dimora, è entrato in un negozio con l'intenzione di rubare elettrodomestici. Quando è stato scoperto, ha aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l'uomo e sequestrato la merce rubata. La vittima ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. Il sospetto è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.

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Voleva rubare elettrodomestici in un negozio. Con queste intenzioni un 47 marocchino, senza dimora, è entrato nell'attività. Una volta notato ha anche aggredito un dipendente. I fatti sono accaduti a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.Secondo quanto ricostruito, l'uomo - irregolare sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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