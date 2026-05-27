Rapina nel negozio | scoperto a rubare elettrodomestici aggredisce dipendente
Un uomo di 47 anni, senza dimora, è entrato in un negozio con l'intenzione di rubare elettrodomestici. Quando è stato scoperto, ha aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l'uomo e sequestrato la merce rubata. La vittima ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. Il sospetto è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.
Voleva rubare elettrodomestici in un negozio. Con queste intenzioni un 47 marocchino, senza dimora, è entrato nell'attività. Una volta notato ha anche aggredito un dipendente. I fatti sono accaduti a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.Secondo quanto ricostruito, l'uomo - irregolare sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Tenta di rubare elettrodomestici e aggredisce un dipendente: arrestato a Tor San LorenzoUn uomo di 47 anni, senza fissa dimora e irregolare, è stato arrestato a Tor San Lorenzo dai carabinieri.
Tor San Lorenzo. Tenta di rubare elettrodomestici e aggredisce un dipendente. 47enne marocchino arrestato dai CarabinieriUn uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare elettrodomestici in un negozio di Tor San Lorenzo.
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