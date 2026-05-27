Rapina nel negozio | scoperto a rubare elettrodomestici aggredisce dipendente

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni, senza dimora, è entrato in un negozio con l'intenzione di rubare elettrodomestici. Quando è stato scoperto, ha aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l'uomo e sequestrato la merce rubata. La vittima ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. Il sospetto è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.