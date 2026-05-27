Tenta di rubare elettrodomestici e aggredisce un dipendente | arrestato a Tor San Lorenzo

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e irregolare, è stato arrestato a Tor San Lorenzo dai carabinieri. L'uomo avrebbe tentato di rubare elettrodomestici e avrebbe aggredito un dipendente durante il tentativo. L'arresto è stato effettuato con l'intervento dei militari delle stazioni di Marina Tor San Lorenzo e di Anzio.

Ardea, 27 maggio 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Anzio, hanno arrestato un 47enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina impropria. L’intervento dei militari è scattato a Tor San Lorenzo, a seguito della segnalazione giunta tramite il 112 NUE di un furto in corso presso un noto esercizio commerciale della zona. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che il presunto autore del reato si era appena allontanato. Come appurato dai testimoni presenti, l’uomo avrebbe tentato di asportare alcuni elettrodomestici e, nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbe ingaggiato una colluttazione con un dipendente, ferendolo lievemente, configurandosi così l’ipotesi di reato di rapina impropria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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