Belpasso tenta di rubare vestiti per 200 euro | denunciata una donna di 37 anni

Notizia in breve

Una donna di 37 anni è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare vestiti per circa 200 euro in un centro commerciale. L'intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine, durante il quale sono stati trovati gli indumenti nascosti nei suoi effetti personali. La donna è stata accompagnata in caserma e denunciata per furto. Non ci sono state altre persone coinvolte nell'episodio.