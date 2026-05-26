Belpasso tenta di rubare vestiti per 200 euro | denunciata una donna di 37 anni
Una donna di 37 anni è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare vestiti per circa 200 euro in un centro commerciale. L'intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine, durante il quale sono stati trovati gli indumenti nascosti nei suoi effetti personali. La donna è stata accompagnata in caserma e denunciata per furto. Non ci sono state altre persone coinvolte nell'episodio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri nel centro commerciale. Una donna di 37 anni, residente in provincia di Messina, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Belpasso con l’accusa di furto aggravato, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio all’interno di un centro commerciale della zona, dove i militari dell’Arma stavano effettuando un servizio di controllo del territorio nell’area commerciale. Il sospetto del personale di vigilanza. A far scattare l’intervento sono stati gli addetti alla sicurezza di un negozio della galleria commerciale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie e thread social correlati
Orta di Atella, la Polizia Provinciale sequestra oltre 200 volatili detenuti illegalmente: denunciata una donnaNella giornata di oggi, le forze di polizia hanno eseguito un intervento nel comune di Orta di Atella, sequestrando più di 200 uccelli mantenuti...
Trieste, tenta di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre: denunciataUna donna viene denunciata a Trieste dopo aver tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della madre.
Si parla di: Tenta di rubare auto al centro commerciale: denunciato 16enne; Pronto, è la polizia?: e partono gli insulti.