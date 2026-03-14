Trieste tenta di rapire una bambina | brasiliana denunciata

Una donna brasiliana è stata denunciata a Trieste dopo aver tentato di rapire una bambina. Dopo essere stata portata negli uffici della questura, le forze dell’ordine hanno avviato le procedure legali. L’intervento si è concluso con la denuncia formale per il tentato rapimento. La polizia ha confermato i dettagli dell’accaduto senza fornire ulteriori commenti.

TRIESTE – Nella serata del 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna di nazionalità brasiliana sulla trentina ha tentato di rapire una bambina di circa due anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 e davanti ad alcuni avventori che sostavano nella zona. Dopo la chiamata al 112 effettuata dalla madre della bimba, sul posto si sono catapultati alcuni equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che hanno calmato gli animi, particolarmente caldi in quel frangente. L’episodio è particolarmente serio, in quanto la donna, dopo essere stata trasportata negli uffici della questura, è stata denunciata per tentato sequestro di persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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